Bonus vacanze Toscana, strutture che lo accettano: come cercare hotel, alberghi e camping

Riscoprire le bellezze della nostra Italia: questo l’obiettivo dell’estate arrivata in piena pandemia. Con i viaggi all’estero limitati la vacanza del 2020, per chi è deciso a farla, è limitata all’Italia. Ma non c’è nessun limite alle straordinarie bellezze del nostro paese, arroccate in ogni regione, scoscese in ogni costa. C’è solo da scegliere.

In molti, quest’estate, hanno deciso di trascorrere le vacanze in Toscana. Mare e pianure, città d’arte e luoghi da scoprire. Una regione che ha tanto da offrire. Non sorprende quindi la voglia di partire di moltissimi italiani, che potrebbero avvalersi del bonus vacanze per visitare Firenze, Viareggio o la Versilia.

Bonus vacanze in Toscana, come fare

Purtroppo, però, non tutte le strutture hanno aderito al bonus vacanze, un contributo economico che lo stato elargisce alle famiglie che ne hanno diritto. Solo una struttura su 5, infatti, pare aver aderito all’iniziativa. Un numero inferiore alle aspettative, ma gli albergatori in questo momento hanno dichiarato di aver bisogno di liquidità e non di detrazioni fiscali.

Niente paura però, c’è ancora tempo per capire se in Toscana ci sono hotel, alberghi o camping che accettano il Bonus vacanze 2020, che ricordiamolo, può essere richiesto dalle famiglie con Isee inferiore a 40.000. Come cercare le strutture che aderiscono al bonus vacanze in Toscana? Basta andare sul sito di italyhotels.it, inserire la regione, le date e il portale filtrerà le strutture nelle quali è possibile alloggiare col bonus vacanze in base alle disponibilità delle stesse.