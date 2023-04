Boom di furti: il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene, lanciano un accorato appello al Prefetto affinché intervenga quanto prima

Dal signor Giuseppe mancini, attivista sublacense del M5s, riceviamo l’accorato appello – anche a nome della cittadinanza – rivolto al Prefetto, in merito all’inarrestabile ondata di furti che da mesi continuano ad affliggere l’area in questione.

Una ‘richiesta di sicurezza’ che volentieri pubblichiamo, insieme ad una foto inviataci dal signor Mancini:

“Egregio Signor Prefetto,

in riferimento all’oggetto, il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene in riferimento all’oggetto e’ stato di nuovo sommerso da molte segnalazioni da parte dei Cittadini Sublacensi per l’eccesso di furti con scasso.

Una sequenza di atti criminali che va avanti da piu’ di un anno e mezzo e che da tempo la Cittadinanza ha già segnalato alla Prefettura di Roma .

Non sono mai stati così numerosi, o almeno non se ne sono mai registrati così tanti in pochi giorni. I furti, riusciti oppure tentati, nel Sublacense sono diventati un problema per la sicurezza della popolazione. Recentemente si sono verificati numerosi furti con scasso anche in pieno giorno e nelle ore serali della cena e come se non bastasse, anche truffe ad anziani .

La maggior parte dei furti ha colpito tutte abitazioni private, violando nell’intimità il nido domestico delle famiglie.

Questa situazione ha generato un forte senso di insicurezza nella popolazione che non si sente più tutelata benché’ c’è’ la presenza costante dei Carabinieri della Compagnia locale e delle Stazioni dislocate su tutto il territorio.

Nonostante la cronica carenza di organico le Forze dell’ordine sono ben presenti sul territorio pattugliandolo costantemente. Il cittadino non deve dunque sentirsi solo, anche se in questi giorni i recenti episodi han dimostrato che non è sufficiente, anche a causa della vastità del territorio che popoliamo.

Pertanto chiediamo che venga convocato urgentemente un tavolo tecnico istituzionale, per mettere in campo strategie di controllo per arginare il fenomeno.

Ad esempio: istallazione su tutti i punti nevralgici e anche nelle zone periferiche che sono oggetto continuo di furti, della istallazione di telecamere, magari con un progetto di video sorveglianza integrato territoriale, e controlli specifici nelle zone isolate, anche con l’ausilio della Polizia Locale con turni anche pomeridiani- notturni a rafforzo di quanto già’ fanno i Carabinieri e a questo punto con maggiore coordinamento tra di loro .

Questo appello gli e lo facciamo, dopo l’ennesimo furto con scasso avvenuto venerdì 14 Aprile 2023 tra le ore 20.45/ 21.00. Le case che hanno avuto attenzione dai criminali sono state 04 di cui le allego una foto inviataci da un Cittadino, che riprende il criminale incappucciato all’interno di una abitazione privata .

Certi dell’accoglienza di quanto richiesto, restiamo a completa disposizione e la Ringraziamo per quanto sarà’ fatto.

Cordiali Saluti, l’attivista M5s, Giuseppe Mancini”.

