Boomdabash, ‘un milione di auguri’ con Radio Deejay: le origini del gruppo

Dalle spiagge tra cocktail e ombrelloni alla neve e abeti vestiti a festa. I Boomdabash hanno accompagnato la nostra state ora ci faranno compagnia anche per il Natale. È composta sulle note della loro canzone ‘Per un milione’, la canzone natalizia di Radio Deejay, che come ogni anno ha deciso di lanciare una canzone sul periodo più bello dell’anno.

Il brano, chiamato ‘per un milione di auguri’, riprenderà la base della canzone ‘per un milione’ ma a cantarlo sarà tutta la squadra di Radio Deejay, dai veterani alle new entry: tutti uniti per allietare il Natale. Quest’anno la radio ha deciso di rendere pubblica la canzone in leggero anticipo rispetto al passato, per dare modo agli ascoltatori di memorizzare al meglio il brano.

Chi sono Boomdabash, arrivati al successo nel 2018

Nonostante siano attivi ormai dal 2002 i Boomdabash hanno trovato il successo solo nel 2018, grazie all’album Barracuda, in cui erano presenti brani che hanno poi riscosso enorme successo a livello radiofonico. Tra questi ‘Non ti dico no’, con Loredana Bertè, uno dei più passati della scorsa estate.

Il loro successo ora è nazionale, ma il gruppo è da sempre legatissimo alle proprie origini: nelle loro canzoni c’è spesso, infatti, un riferimento a Brindisi e alla Puglia, territorio cui sono legatissimi. Il gruppo è formato da Biggie Bash (Angelo Rogoli), Payà (Paolo Pagano), Blazon (Angelo Cisternino) e Mr. Ketra (Fabio Clemente). Grazie a Radio Deejay le loro note ci accompagneranno anche a Natale.