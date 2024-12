Boost Your Ideas 2024, seconda call della Regione Lazio

La Regione Lazio, in collaborazione con Lazio Innova, ha lanciato la seconda edizione 2024 del programma “Boost Your Ideas”, un’iniziativa dedicata a favorire lo sviluppo di soluzioni innovative basate su tecnologie avanzate come AI, IoT, ICT, realtà virtuale, blockchain e big data. L’obiettivo è incentivare progetti nei settori Agrifood, Digital Health, Green Economy, Turismo, Cultura e Istruzione. Il programma si rivolge a startup, spinoff, PMI e team imprenditoriali in fase di costituzione.

Le priorità del programma Boost Your Ideas

“Boost Your Ideas 2024” si concentra sull’adozione di tecnologie all’avanguardia per promuovere innovazione in ambiti strategici. I partecipanti possono sviluppare progetti che integrano intelligenza artificiale, Internet of Things, realtà virtuale, blockchain e big data. I settori target includono:

Agrifood e Agritech : innovazioni per migliorare la produzione e la sostenibilità agricola.

Digital Health : soluzioni per ottimizzare l'assistenza sanitaria e il benessere digitale.

Green Economy : tecnologie per ridurre l'impatto ambientale e favorire l'economia circolare.

Turismo e Accessibilità : strumenti per migliorare l'esperienza turistica e renderla più inclusiva.

: strumenti per migliorare l’esperienza turistica e renderla più inclusiva. Cultura e Creatività: idee che valorizzano il patrimonio culturale attraverso tecnologie digitali.

Il programma offre una piattaforma unica per sperimentare e applicare innovazioni nei settori chiave dell’economia regionale.

Percorso di pre-accelerazione: mentoring e tutoraggio

Le 45 proposte selezionate avranno accesso a un percorso di pre-accelerazione intensivo della durata di sei settimane. Durante questa fase, i team riceveranno supporto attraverso:

Mentoring personalizzato : esperti del settore guideranno i partecipanti nello sviluppo delle idee.

Tutoraggio intensivo : attività focalizzate sulla costruzione di strategie di mercato.

: attività focalizzate sulla costruzione di strategie di mercato. Formazione pratica: strumenti e competenze per il rafforzamento del network aziendale.

Questo percorso mira a trasformare idee promettenti in soluzioni pronte per il mercato, con un focus sul posizionamento strategico e sulla sostenibilità economica.

Premi e opportunità per i progetti migliori

I partecipanti con le proposte più innovative potranno accedere a premi in denaro e servizi specializzati. Nello specifico:

Premi in denaro : Categoria “Accelerazione Impresa”: 6 premi da 15.000 euro ciascuno. Categoria “Sviluppo Impresa”: 6 premi da 5.000 euro ciascuno.

Premi in servizi: accesso a programmi di tutoraggio go-to-market, finalizzati alla creazione di strategie di crescita e al rafforzamento delle reti di contatti.

I vincitori potranno inoltre beneficiare del supporto di partner prestigiosi, tra cui Eni Joule, Gruppo FS, Tiscali e Sapienza Università di Roma, che offriranno ulteriori risorse e competenze per il consolidamento dei progetti.

Come partecipare a Boost Your Ideas

La call è aperta a startup, PMI e team imprenditoriali informali, offrendo un’occasione unica per entrare in contatto con investitori e aziende leader nel settore dell’innovazione.

Le domande devono essere inviate entro le ore 12:00 del 27 gennaio 2025 tramite il portale ufficiale di Lazio Innova. I candidati avranno la possibilità di accedere a un ecosistema di risorse e competenze per trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali di successo.