Borini attacca il Milan: “Venivo sfruttato come un operaio”

View this post on Instagram

🇮🇹 Onore, voglia, sudore, sofferenza, felicità, caparbietà! Ho dato tutto per questi colori e questa gloriosa società @acmilan! Dare tutto è significato giocare in ruoli non miei e in condizioni fisiche non ottimali senza mai dimenticare o sottovalutare la gloriosa maglia che indossavo! Un’avventura meravigliosa è finita ma una nuova sfida è pronta ad abbracciarmi e non vedo l’ora di vincerla, di nuovo! Volevo ringraziare i miei compagni (alcuni di loro sono diventati cari amici), la società, il personale di Milanello, tutti gli staff tecnici che mi hanno accompagnato e infine, tra alti e bassi, ringrazio anche i tifosi che mi hanno sempre sostenuto! … GRAZIE 🇬🇧 Honour, passion, sweat, suffering, happiness, willingness.. I gave everything for these colours and this glorious club @acmilan! Giving everything meant playing in positions that weren’t mine, playing with physical issues, and never underestimating the jersey I was wearing. An amazing adventure ended, but a new challenge is ahead and I can’t wait to give my all again! I wanted to thank my teammates (where I also found good friends), the club, and all the technical staff who led me. I also want to thank the fans who always supported me during my highs and lows! THANK YOU MY ROSSONERI