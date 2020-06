Boris 4 si farà? L’appello fa il giro del web

Quale migliore serie per passare la quarantena nel modo meno opprimente possibile? Boris ovviamente: risate garantite. Deve essere stato più o meno questo il ragionamento che ha spinto Netflix a rendere disponibili tutte e tre le stagioni della serie cult durante il periodo di lockdown, dando il via ad una nuova esplosione di consensi per la metaserie che racconta come si girano le serie in Italia.

Un Inception da applausi: introspezione di un mondo attraverso il medium su cui è incentrata l’opera. Che detta in questo modo sembra quasi una serie impegnata, ma Boris è soprattutto sottile ironia, che a volte diventa sguaiata. La riproposizione delle tre stagioni ha generato nuovo entusiasmo che ha spinto addirittura gli utenti, a distanza di moti anni, a chiederne un seguito.

Un’iniziativa appoggiata dal cast

Il regista Renè, Stanis e gli altri attori, gli aiuti registi e lo schiavo. In molti vorrebbero rivedere il cast al completo in una stagione di Boris, che diventerebbe nel caso Boris 4. Il cerchio in questo senso è stato chiuso con Boris il film, ma la nuova ondata di approvazione potrebbe spingere Netflix a prendere veramente in considerazione la richiesta dei fan.

E’ partito tutto da un messaggio social, che rapidamente è passato nelle stories di altri utenti, fino ad arrivare addirittura sui profili social di alcuni componenti del cast come Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini e Paolo Calabresi. Insomma, la richiesta di un Boris 4 sembra aver attecchito in fretta. Difficile dire se diventerà realtà, ma l’affetto del pubblico per la serie è palese.