Boris, la quarta stagione si farà: arriva la conferma di Alberto di Stasio

A distanza di dieci anni da Boris il film, la fortunata serie che racconta in chiave ironica le vicissitudini di un set cinematografico avrà una quarta stagione. Una notizia che i fan aspettavano da tempo. Da mesi si inseguiva la possibilità di vedere una nuova stagione, la conferma è arrivata direttamente da uno dei protagonisti.

Alberto Di Stasio, Sergio nella serie, nel corso di una diretta Twitch con l’utente Kovone, ha confermato che Boris 4 ci sarà: “Si farà la quarta serie di Boris! Una notizia che si aspettavano in tanti. Penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno, o forse all’inizio del prossimo anno, siamo tutti contenti. Uscirà su una piattaforma, immagino. Credo che sia su Netflix”.

Si sa ancora poco sulla trama e sui protagonisti, come affermato da Di Stasio: “Francamente son so, perché la stanno ancora scrivendo. Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico sono al lavoro, purtroppo senza il povero Mattia Torre”.

Una cosa però è certa: Boris 4 si farà, per la gioia dei numerosi fan che apprezzando la serie da anni e per chi invece l’ha scoperta grazie alla pubblicazione su Netflix, che ha sdoganato il mito di Boris al grande pubblico.