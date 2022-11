Borracce personalizzate, il gadget ecosostenibile per rispettare l’ambiente

Le borracce personalizzate rappresentano un accessorio di fondamentale importanza per un approccio sostenibile nei confronti della vita quotidiana. Stiamo parlando ovviamente di modelli plastic free, vale a dire realizzate in metallo e di tipo isotermico: la soluzione perfetta per tutti coloro che desiderano prestare la massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, dell’acqua che entra nelle nostre cose e dell’acqua che respiriamo. Le opzioni di personalizzazione sono molteplici, nel senso che possono riguardare una vasta gamma di aspetti: non solo il formato e i colori, ma anche il materiale di composizione. Sulla superficie delle borracce è possibile far stampare, per esempio, un logo, delle foto, delle immagini, delle frasi, e così via.

Le borracce ecologiche

Le borracce ecologiche (o thermos, a seconda di come le si voglia chiamare) sono contenitori per bevande che meritano di essere considerati green sotto molti punti di vista e che possono essere scelti fra l’altro come regalo, riscuotendo un notevole apprezzamento non solo nel nostro Paese ma anche all’estero. Si tratta dunque di prodotti che fanno tendenza, e che si prestano a essere personalizzati in tanti modi diversi. Come abbiamo visto, le idee a cui attingere non sono poche: si potrebbe trattare di una frase speciale, del semplice logo aziendale, delle iniziali di una persona o perfino dei colori della squadra per cui si tifa. Quasi come la borraccia fosse una t-shirt.

Il riutilizzo

Ma qual è il motivo per il quale le borracce sono benefiche per l’ambiente? Di certo perché permettono di dire addio a una grande quantità di plastica che siamo abituati a produrre e poi a gettare nei rifiuti. In molti di noi conoscono la celebre isola di plastica che si trova al largo della California. Questa isola ha dimensioni sorprendenti, e si stima che sia grande tre volte la Francia. A formarla sono molteplici tipologie di rifiuti, come per esempio le reti dei pescatori e, appunto, le piccole bottiglie di plastica. insomma, dall’altra parte del mondo c’è una ricca porzione di mare che è tormentata dalla plastica. Se le borracce entrassero a far parte in maniera significativa delle nostre vite, tante persone perderebbero la cattiva abitudine di utilizzare la plastica usa e getta, che è senza dubbio dannosa. Le borracce hanno il grande pregio di poter essere riutilizzare tutte le volte che se ne ha la necessità.

Come proteggere l’ambiente che ci circonda

Tutti i cittadini del mondo si devono dar da fare per proteggere il mondo: un impegno importante è quello di modificare delle abitudini sbagliate facendo in modo che ne subentrino delle altre. Cominciare a riusare potrebbe essere una delle abitudini migliori da questo punto di vista, perché è ecologica, sostenibile ed economica. La convenienza, dunque, è molto evidente: non c’è niente che si presti al riutilizzo più di un thermos o di una borraccia personalizzati, utili per tenere l’acqua a portata di mano, ma anche il caffè o il tè che si desidera bere a una temperatura ideale.

