Borsa, apertura Piazza Affari: i dati di Milano, Londra, Parigi e Asia oggi

Arrivano le prime importanti indicazioni di Borsa per la giornata odierna, 8 Giugno 2022, in relazione ai movimenti dei listini sia per quanto riguarda la piazza di Milano che tutte le altre sia Europee che asiatiche e non solo.

Ecco come è andata oggi l’apertura per Piazza Affari. Quali sono i primi dati di Borsa che arrivano da Milano? Quali gli indici e i punti percentuali di riferimento? E come sono stati gli avvi europei e quelli azionari in Asia e oltre Europa? Andiamo a vedere.

Borsa Milano oggi: come è andata l’apertura

Allo stato attuale delle cose, l’apertura di Milano in relazione ai movimenti di Piazza Affari del giorno 8 giugno 2022 si attiene alle indicazioni indicazioni che seguono: L’indice Ftse Mib segna uno 0,2% a 24.414 punti.

Quanto alle borse estere? Europa positiva in avvio, Parigi e Londra +0,26%. Cresce anche Francoforte (+0,27%) e la stessa cosa vale per Madrid (+0,3%). Avvio positivo per le principali borse europee. Parigi e Londra migliorano allo 0,26%, la prima a 6.517 punti e la seconda a 7.618 punti. Francoforte (+0,27%) a 14.595 punti e Madrid (+0,3% a 8.860 punti)

In Asia si registra un rialzo, così come nel Pacifico, con i futures. In crescita Tokyo (+1,04%) e Taiwan (+0,95%), più sobrie Sidney (+0,36%) e Seul (+0,03%), e aperte Shanghai (+0,1%), Hong Kong (+1,88%) e Mumbai +0,16%).