L’emergenza coronavirus sta continuando a condizionare le Borse mondiali. Dopo i cali dei giorni precedenti, e i segni ottimistici di ieri, come sta andando oggi?

Mentre cresce il numero dei contagi ovunque, anche oggi le aperture delle Borse non sembrano orientate verso segnali di fiducia. Almeno, stando a quanto viene segnalato dal Giappone.

Borse, emergenza Coronavirus: Tokio apre in calo dopo tonfo Wall Street

La Borsa di Tokyo fa dunque registrare una nuova apertura in calo (pari al -0,90%) e il Nikkei va in scia della precipitazione di Wall Street nonostante il taglio ai tassi Fed.

La Borsa di Tokyo parte pertanto in negativo, proseguendo la tendenza al ribasso di Wall Street che sembra non aver beneficiato del taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve, il primo dal 2008, voluto per l’emergenza coronavirus.

Il Nikkei produce una riduzione dello 0,90% a quota 210.893,28, e deve cedere 189 punti. Sul mercato valutario lo yen però sembra continuare l’apprezzamento sul dollaro a 107,10 e sull’euro a 119,70.

aggiornamento ore 1.43

La Borsa di Tokyo invece nella giornata di ieri vantava una i apertura in rialzo e il Nikkei anche in questo caso era in coda a Wall Street e a uno sprint che suggeriva ottimismo. La Borsa giapponese aveva inaugurato scambi in positivo. L’indice Nikkei cresceva dell’1,18% a quota 21.596,77, con un surplus di 252 punti. Sul mercato valutario lo yen era sul dollaro a 108,40 e sull’euro a 120,80.

aggiornamento ore 5,41

In precedenza, a sinonimo della ondulazione non chiara dei mercati, la Borsa di Tokyo apriva in calo per via del coronavirus, e per i dubbi sulla indusutria manifatturiera in Cina a febbraio .

Il Nikkei cedeva l’1,36% a quota 20.856,39, con una riduzione di 286 punti. Sul mercato dei cambi lo yen invece ancora preferito al dollaro a 107,80 e sull’euro sopra 119.

aggiornamento ore 9,42