Non smettono di preoccupare, oltre ai dati clinici e medici, i movimenti economici e finanziari globali legati alla emergenza coronavirus quanto alle Borse mondiali. Dopo i cali dei giorni precedenti, come sta andando oggi?

Col diffondersi in tutto il mondo del numero dei contagi è probabile che anche oggi le aperture delle Borse non siano orientate verso segnali di fiducia. Eppure un iniziale dato di risalita c’è e arriva dal Giappone.

Borse, paura Coronavirus: ma Tokio apre in rialzo, dopo recupero Wall Street

La Borsa di Tokyo conta infatti una apertura in rialzo e il Nikkei prosegue il suo recupero a seguito del guizzo di Wall Street. La Borsa giapponese infatti ha avviato gli scambi col segno positivo andando in scia all maggior rialzo di sempre registrato a Wall Street, frutto dell’auspicio per le nuove direttive economiche dei governi per rallentare l’espansione del coronavirus.

Il Nikkei cresce dell’1,18% a quota 21.596,77, con un surplus di 252 punti. Sul mercato valutario lo yen viaggia sul dollaro a 108,40 e sull’euro a 120,80.

aggiornamento ore 1,11

Ieri, invece, la situazione era meno rosea con l’apertura della Borsa a Shanghai al +0,66%. Il dato, ancorché ottimistico, faceva pesare le valutazioni del Pmi manifatturiero di febbraio ridotto ai minimi di 35,7 e del Pmi non manifatturiero precipitato a 29,6.

La stessa Borsa di Tokyo ieri apriva in calo sempre per via del coronavirus, e per i problemi legati alla movimentazione della manifatturiera in Cina a febbraio .

aggiornamento ore 4.39

Il Nikkei infatti cedeva, a differenza di quanto accaduto oggi, l’1,36% a quota 20.856,39, con una perdita di 286 punti. Sul mercato dei cambi lo yen proseguita nella sua preferenza al dollaro a 107,80 e sull’euro sopra 119.

aggiornamento ore 9,42