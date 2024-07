Borseggi a Roma, le parole di Gualtieri

“Ho convocato delle riunioni apposite con il nuovo delegato alla Sicurezza. Stiamo cercando di fare la nostra parte con un focus anche sui borseggi nelle metropolitane”: lo dice ikl sindaco Roberto Gualtieri, intervistato a Sky Tg24, sul tema borseggi nelle metropolitane e, in particolare, alla stazione Termini.

“Sulla base dei dati Atac il numero dei reati è costante, non c’è un aumento, ma questo non mi rassicura. Ci sono bande di due provenienze e anche se non c’è un aumento sono crimini intollerabili. Abbiamo chiesto un aumento della presenza delle forze di Polizia e ho chiesto alla polizia locale di aumentare la presenza, così come dei vigilantes. È intollerabile che prendere la metro produca il rischio di essere borseggiati, anche se sono fenomeni antichi”.

“I numeri continuano a dire che Roma è una città sicura – ha chiarito – ma questo non toglie che ci siano alcuni ambiti su cui occorre aumentare gli interventi e la collaborazione. Abbiamo zone che richiedono presidi maggiori. Per esempio, è aumentata moltissimo la presenza dentro Termini e lì il numero dei reati ora è più basso, ma si sono spostati fuori, nelle vie intorno. Ho chiesto di ampliare il perimetro di sicurezza e ho chiesto un aumento del 30% della presenza della Polizia e a mia volta cerco di fare il massimo con interventi mirati”.