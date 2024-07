Borseggi in metro, assalti in sequenza negli ultimi giorni, ecco dove

Borseggi senza più fine a Roma nelle linee metropolitane. Un fenomeno in crescita in estate, quando aumentano i turisti. Proprio una cittadina straniera si è imbattuta in una coppia di ladre che le ha sfilato la borsa mentre la vittima saliva sul vagone.

Sulla linea A della metropolitana, i militari hanno arrestato in flagranza due donne di 18 e 20 anni senza dimora e con precedenti, bloccate in flagranza mentre arraffavano un portafogli custodito di una turista.

Alla fermata Cavour, i carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno arrestato due cittadini di origini cilene che si erano impossessati del portafogli di una passeggera romena. Altre due donne romene, di 21 e 23 anni, sono state arrestate in via Del Fagutali, nei pressi del Colosseo, dai carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia mentre asportavano lo smartphone dallo zaino di una turista inglese.