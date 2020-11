Borussia Mönchengladbach-Inter, Conte: “Vincere per restare in vita”

Vincere per restare in vita. La metafora di Conte è servita: all’Inter servono disperatamente tre punti contro il Borussia Mönchengladbach per sperare ancora negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono al momento all’ultimo posto in classifica, arrivano dalla sconfitta con il Real Madrid e devono sperare in una rapida ripresa.

Così Conte ha suonato la carica in vista della gara di domani in Germania: “Domani giochiamo contro una buonissima squadra che sta facendo bene in Champions, dobbiamo dare il massimo e uscire senza rimpianti. Se non siamo più arbitri del nostro destino significa che siamo mancati in alcune situazioni. L’unico modo per restare in vita è quello di vincere domani. Sappiamo che non sarà facile, il Borussia ha dimostrato la sua forza. È anche un’occasione per noi per proseguire un percorso iniziato in Europa dove spesso e volentieri ti trovi a giocare partite da dentro o fuori”.

Sulla sconfitta con il Real Madrid: “Sono stati espressi tanti giudizi negativi dopo la sconfitta, hanno detto che gli avversari hanno fatto ciò che volevano. Ci dimentichiamo però che al 30’ eravamo 10 contro 11 e al 4’ prendevamo un rigore contro, sfido chiunque a cambiare la partita da quella situazione contro il Real. Ho lodato la grande volontà e l’impegno dei ragazzi per 60 minuti, ma ci siamo creati noi quelle situazioni che ci hanno penalizzato. Non ce lo possiamo permettere in queste partite, perché diventa tutto più difficile”.

Infine un giudizio su Hakimi, partito alla grande nella sua nuova avventura italiana per spegnersi gradualmente: “on mi piace parlare dei singoli. Andate a rileggere cosa ho detto a inizio stagione di lui. Ha grandi potenzialità ma deve lavorare molto, soprattutto in fase difensiva. Non dimentichiamo che in Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto ad altri campionati come quello tedesco o inglese”, ha concluso Conte.