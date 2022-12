Box office, ‘Avatar 2’ debutta e incassa 1,45 milioni

(Adnkronos) – Al primo giorno di programmazione, con 523 schermi disponibili, ‘Avatar: La via dell’acqua’ di James Cameron incassa 1.454.100 euro con una media per copie di 2.780 e 165.210 spettatori. L’incasso delle proiezioni in 3D è di 775.056 euro. Il primo ‘Avatar’, uscito venerdì 15 gennaio 2010, chiuse la sua prima giornata in sala con 1.908.943 euro che grazie alle anteprime di mezzanotte portò il dato complessivo a 2.100.000 euro, chiudendo il weekend con un incasso vicino ai 10 milioni (9.651.703, all’epoca miglior fine settimana di sempre per il nostro botteghino). A fine corsa, il film incassò 65.675.547 milioni, diventando il più grande incasso del box office italiano, un dato che grazie alla release di settembre 2022 è arrivato a 68.675.442 euro.

Una buona partenza, quella di ‘Avatar: La via dell’acqua’, condizionata forse dalla seconda semifinale dei mondiali, Francia-Marocco, e dalla lunga durata, 192 minuti, un investimento di tempo notevole per un giorno infrasettimanale. Resta un debutto inferiore al miglior esordio di quest’anno, ‘Doctor Strange nel multiverso della follia’, che il 4 maggio fece circa 2 milioni in un giorno.