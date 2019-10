Box-office, la ‘malefica’ Angelina scalza ‘Joker’ nei cinema

La bellezza di Angelina Jolie, e l’imponente battage promozionale che ne ha preceduto l’uscita hanno concorso a far sì che questo ‘prevedibile’ sequel debuttasse nel migliore dei modi nelle sale cinematografiche italiane. E così, con 4.162.898 di euro incassati nel week-end, ‘Maleficent – Signora del male‘, è riuscita a strappare la prima posizione al box-office all’eccellente ‘Joker’, che ha invece guadagnato ‘solo’ 3.665.988 euro anche se, complessivamente, in due settimane ha raggiunto la bellezza di 21.217.674 euro di biglietti strappati.

A debita distanza, segue e ‘regge’ bene ‘Se mi vuoi bene’ (535.592 euro), che precede ‘Gemini Man’ al quarto posto (515.932 euro), e il ‘familiare’ ‘Il piccolo yeti’, quinto (364.877).

Sulla colonna accanto dei film più visti nel fine settimana, perde di un posto scendendo al sesto ‘C’era una volta… a Hollywood’ è sesto (213.947), seguito da ‘Le verità’ (150.879 euro).

In ottava posizione spicca invece ‘l’evento’ de ‘Il sole 24 ore’, ‘S&M2’, che ha folgorato gli spettatori con il bellissimo docu-film realizzato dalla band dei Metallica con la San Francisco Symphony (144.271 euro).

Chiudono la classifica ‘The Kill Team’ (124.830 euro) e, al decimo posto, ‘The Informer – Tre secondi per sopravvivere’ (119.764 euro).

Da segnalare il difficoltoso esordio de ‘Il mio profilo migliore’, che troviamo soltanto al quattordicesimo (68.970 euro), e ‘Jesus Rolls – Quintana è tornato’, lontanissimo con la diciannovesima posizione (41.599 euro).

