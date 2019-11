Box-office, ritorna Cetto, ‘senzadubbiamente’ il più visto

In realtà i conti si fanno alla fine del week-end quando, in ragione del pubblico pagante intervenuto, il lunedì escono i dati ufficiali del box-office.

Tuttavia, sbirciando’ tra le uscite del giorno, val la pena segnalare l’eccellente debutto di alcune pellicole, proprio a ridosso del fine settimana, lasciando così intravedere già da oggi quella che sarà la situazione ‘botteghini’ di qui a lunedì.

Eccolo dunque lo sgangherato ma amato personaggio trash di Antonio Albanese che, con ‘Cetto c’è, senzadubbiamente’, entra direttamente al primo posto con 257.317 euro e 513 euro di media copia, al suo primo giorno di programmazione nelle sale italiane.

Segue ‘Depeche Mode: Spirits in the Forest, un ‘docu-film evento’, che ha incassato ben 166.421 euro mentre, al terzo posto, segnaliamo l’ottimo esordio del nuovo film del rodato Roman Polanski, ‘L’ufficiale e la spia’, che ha guadagnato 82.409 euro. Infine, tra le new entry, compare al sesto posto ‘Countdown’, con 32.447 euro d’incasso.

Max