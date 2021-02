Boxe: Bob Arum prepara il rientro di Lomachenko

Bob Arum sta pensando di riportare sul ring Vasily Lomachenko, l’avversario pensato è Masayoshi Nakatani.

Dopo la sconfitta di Ottobre ad opera di Teofimo Lopez e l’intervento chirurgico alla spalla destra il ritorno di Loma potrebbe avvenire all’inizio dell’estate per rivendicare il trono dei pesi leggeri e verificare se la condizione fisica sia al 100%.

Nakatani è un avversario molto valido, nel Giugno 2019 lo stesso Lopez ha faticato per ottenere la vittoria, arrivata al 12 esimo round per decisione dei giudici, ma la differenza di punteggio non è stata così accentuata. Quindi se il pugile ucraino non dovesse essere nella sua miglior condizione il match potrebbe diventare molto insidioso per lui.

Il boss della Top Rank ha dichiarato: “abbiamo parlato con Lomachenko. Stiamo cercando un accordo per inizio estate. Lui (Lomachenko n.d.r.) attira molto pubblico, quindi stiamo pensando di mettere in pista una grande battaglia negli Stati Uniti, a inizio estate, l’avversario potrebbe essere Masayoshi Nakatani che ha appena messo Ko Felix Verdejo e ha messo in difficoltà Teofimo Lopez. Nakatami è un peso leggero davvero forte”.

“Verdejo è un pugile che Arum e Top Rank stanno seguendo dal 2012 come possibile campione del mondo, ma Nakatami ha spazzato via i sogni di gloria del combattente portoricano”.

Il fatto che Lomachenko combatti col il giapponese sta a significare che ha deciso di rimanere a 135 libbre piuttosto che scendere a 130 libbre