Boxe: Canelo Alvarez vuole entrare nella storia del pugilato messicano

Canelo Alvarez afferma che il suo desiderio di entrare nella storia è la forza trainante che lo porta a lottare per la grandezza mentre si prepara a difendere i suoi titoli WBC, WBA Super e Ring Magazine World Super-Middleweight contro Avni Yildirim all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida , sabato 27 febbraio, in diretta mondiale su DAZN (tranne il Messico) con biglietti in vendita con Ticketmaster.

Alvarez (54-1-2 36 KO) è subito tornato in azione dopo la sua vittoria su Callum Smith a dicembre per rivendicare le cinture WBC e Ring Magazine e ora mette le sue cinture da 168 libbre in palio contro lo sfidante obbligatorio WBC Yildirim (21-2 12 KO) mentre traccia il suo percorso per diventare il primo messicano ad essere il campione indiscusso dei Super-Medi.

Il re pound for pound crede di poter dare l’esempio ad altri fighter e vuole rivendicare tutte le cinture e assicurarsi una carriera prestigiosa, qualcosa che motivi lui e il suo allenatore Eddy Reynoso a sforzarsi di battere record e stabilire nuovi obiettivi.

“È importante per me e Eddy perché pochissime persone sono riuscite a diventare campioni indiscussi”, ha detto Canelo. “E questo è un obiettivo a breve termine per noi. Per vincere tutti i titoli a 168 libbre.

“Ovviamente nessun messicano l’ha mai fatto. Quindi questo è il nostro obiettivo a breve termine, continuare a fare la storia. Ed è quello che vogliamo. Eddy e io abbiamo sempre desiderato il meglio. E vogliamo continuare a fare la storia.