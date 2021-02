Boxe: Canelo e Yildirim segnano lo stesso identico peso

Il super campione dei pesi medi WBA / WBC Canelo Alvarez e lo sfidante Avni ‘Mr. Robot ‘Yildirim hanno segnato entrambi lo stesso peso 167,6 libbre venerdì, per l’incontro di sabato a Miami, in Florida.

Entrambi combattenti sembrano in ottima forma e completamente pronti per la battaglia di sabato sera all’Hard Rock Stadium di Miami. Si attendono 15.000 fan per assistere a questa sfida e saranno rumorosi rispetto ai silenziosi combattimenti al coperto che i fan della boxe hanno visto dall’inizio della pandemia più di un anno fa.

Con Canelo così grande favorito, sarà interessante vedere se riuscirà a finire il match senza subire una sconfitta contro il motivatissimo Yildirim.

Canelo (54-1-2, 36 KO) sembrava molto definito al peso, e non così massiccio come quando ha sfidato l’ex peso massimo leggero WBO

“Ci siamo allenati duramente, siamo pronti. Abbiamo fatto di tutto in campo per prepararci a sabato e per muoverci sulla strada per unificare e fare la storia “, ha detto l’allenatore Eddy Reynoso a Boxing Social su Canelo.

“È molto forte e molto potente, quindi dobbiamo vederlo ed evitarlo ed essere intelligenti sul ring”, ha detto Reynoso a proposito di Avni Yildirim.

“Per prima cosa, dobbiamo uscire con questa vittoria. È come un pacchetto di incontri che abbiamo fatto. Quindi prima questa sfida e poi vedremo a maggio con Saunders”, ha detto Reynoso.