Boxe: Canelo Vs Saunders, c’è la data!

Il re del pugilato messicano si scontrerà con il campione WBO per le feste del Cinco de Mayo: Canelo Alvarez si scontrerà con Billy Joe Saunders in un blockbuster dell’unificazione dei pesi medi WBC, WBA Super, WBO e Ring Magazine World Super-Middle l’8 maggio, in diretta mondiale su DAZN (tranne il Messico).

Canelo Alvarez ha smantellato lo sfidante obbligatorio WBC Avni Yildirim in tre round all’Hard Rock Stadium di Miami e successivamente fa un passo da gigante nel suo percorso per diventare undisputed affrontando il re della WBO Saunders in un luogo che sarà annunciato a breve.

La vittoria di Alvarez su Yildirim è avvenuta sulla scia del suo trionfo su Callum Smith a San Antonio, in Texas, dove ha vinto le cinture che ha difeso questa sera, e ora un altro britannico entra nella mischia per battere il re del pound to pound.

Saunders (30-0 14 KO) metterà la sua cintura WBO in palio per la terza volta, dopo aver recentemente mandato in pensione Martin Murray con la sua netta vittoria ai punti sul pugile inglese. Il britannico metterà la sua cintura e il record di imbattibilità in palio in quella che promette di essere una sfida da leccarsi i baffi.

Dal canto suo Canelo è molto determinato: “Vogliamo unificare la divisione, Saunders è un campione del mondo, vogliamo batterlo e dobbiamo farlo”, ha detto Canelo. “È un combattente molto difficile e ha una cintura, la WBO”.