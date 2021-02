Boxe: continua il botta e risposta tra Lopez ed Haney

La temperatura tra Teofimo Lopez, fresco vincitore contro Lomachenko, e Devin Haney detentore della cintura WBC si fa sempre più calda.

Dopo il mancato accordo per il match con Kambosos, la IBF ha indetto un concorso d’asta in data 18 Febbraio.

Nel frattempo Devin Haney ha rilasciato un intervista chiaramente provocatoria nei confronti del rivale il quale ha risposto in maniera molto dura:

“Nelle fasi iniziali sarà un match tecnico, ma nella seconda metà, verso i round finali, metterò il suo c*** giù. Devin è proprio la tipica persona che vorrei mettere KO. Entrerò con cattive intenzioni fin da subito. Ci sono state troppe chiacchiere. Succede questo con me: quando parli troppo di me, ti inserisco nella mia lista nera. Sarà una sfida interessante e intrigante da guardare per tutti. Siamo due giovani pugili, entrambi affamati.

La vedo così: nessuno di questi ragazzi combatte come Lomachenko. Loma è un vero tecnico sul ring che sa cosa sta facendo. Conosco Devin, cerca molto di fare come Mayweather, cerca di paragonarsi a ‘Pretty Boy’ Floyd. So che sarà sempre in modalità difensiva. Già me lo aspetto. Devin non è il tipo di pugile che esercita pressione. Lui è il tipico colpitore d’incontro.

Quello che molte persone non sanno è che sono molto intelligente quando mi trovo sul ring. Sono tecnico, un po’ come Albert Einstein, sto calcolando tutto. Sto scaricando tutto quello che stai facendo. Da quando io Devin abbiamo fatto sparring in passato, le cose sono cambiate. Siamo cresciuti pugilisticamente e siamo migliorati. Sarà molto bello vederlo. Mi piacciono le sfide. Non penso che questa sia pienamente una sfida per me, ma sicuramente è un incontro che tutti vogliono vedere e io sono qui per i fan“.