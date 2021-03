Boxe: Daniele Scardina vince e convince

Il ritorno sul ring del nostro Daniele Scardina dopo 16 mesi di inattività causa Covid è stato vincente.

Il pugile italiano si è aggiudicato il titolo UE nella categoria dei supermedi battendo un coriaceo Nunez all’ottava ripresa di un match impegnativo, portando il suo score a 19 vittorie di cui 15 per KO.

L’incontro è stato equilibrato e dopo un sesto round di difficoltà del nostro portacolori, alla settima e ottava ripresa Scardina ha ripreso il controllo della sfida e con una micidiale combinazione ha messo fine alle ambizioni del pugile spagnolo.

Le ambizioni del giovane talento non finiscono certo qui anzi si sente pronto per nuove sfide e nuovi titoli.

Entusiaste le parole di King Toretto: “Sono felicissimo perché non salivo sul ring da un anno e quattro mesi ed avevo bisogno di sentire le emozioni che mi regala la boxe. Ho cercato di mantenermi in forma, ma non avendo un obiettivo non è stato semplice, noi pugili abbiamo bisogno di una scadenza per programmare la preparazione. Lo scorso dicembre sono tornato a Miami per preparare questo match. Sì, ho partecipato al programma televisivo ma mi sento sempre un pugile. Questo match era super-importante per tanti motivi, perciò ero molto motivato a dare il meglio. ma ora voglio altri titoli, questo è solo un altro passo avanti”.