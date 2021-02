Boxe: Evander Holyfield torna alla carica di Mike Tyson

Evander Holyfield, 2 volte campione del mondo dei pesi massimi, ha recentemente dichiarato che un match tra Lui e Mike Tyson potrebbe generare la cifra astronomica di 100 MLN di dollari.

The real Deal, 58 anni, con un record di 48-10-2, ha detto che il pubblico vuole vedere il terzo incontro tra lui e Iron Mike e loro dovrebbero dare al pubblico ciò che cerca.

Holyfield ha già incontrato Tyson 2 volte, una nel 1996 e una nell’anno successivo, il 1997 e in entrambe le occasioni ha vinto. Nella seconda occasione Tyson fu squalificato nel corso del terzo round.

La rivalità tra i 2 pugili è definitivamente messa da parte quindi, ma come spesso succede…MAi dire mai.

Tyson, 54 anni, ha recentemente sostenuto un match sulle 8 riprese contro il 52 enne Roy Jones Jr. l’incontro è stato un esibizione e i pugili non hanno cercato il contatto vero, la decisione di parità è stata coerente con lo spirito del match.

Nonostante alcuni tifosi non abbiano gradito lo spettacolo messo in piedi tra Tyson e Roy Jones gli ascolti in ppv sono stati comunque alti a testimonianza che Iron Mike ancora è in grado di portare soldi e visibilità a questo tipo di spettacoli.

Le dichiarazioni di Holyfield, secondo qualche maligno, sarebbero frutto di una difficoltà economica dell’ex pugile. La borsa di 100 MLN di dollari che a suo dire si potrebbe ricavare dal match con Tyson, frutterebbe circa 50 MLN a testa che gli consentirebbe di vivere in agiatezza per il resto dei suoi giorni.

I fan al momento sembrano divisi tra coloro eccitati all’idea del terzo incontro tra i due e quelli invece non interessati all’incontro.

Vedremo nel breve futuro cosa succederà.