Boxe: Grande serata pugilistica Venerdì sera a Milano

Daniele Scardina affronterà Cesar Nunez per il titolo dei super-medi (vacante) dell’Unione Europea al culmine di una notta di boxe italiana all’Allianz Cloud di Milano venerdì 26 febbraio, in diretta su DAZN.

Scardina (18-0, 14 KO) fa il suo tanto atteso ritorno sul ring dopo un 2020 frustrante in cui non ha combattuto a causa della pandemia di Coronavirus, e ‘King Toretto’ cercherà di riprendere da dove aveva lasciato mentre si sforza per gli onori mondiali.

Lo spagnolo Nunez (17-2-1, 9 KO) punterà a superare la delusione per la mancata sfida per il titolo internazionale WBO con Zach Parker annullata a dicembre a causa del suo cutman che è risultato positivo ad un test per il COVID-19.

Un ottimo sottoclou vede l’imbattuto Maxim Prodan (18-0-1, 14 KO) difendere il suo titolo internazionale dei pesi welter IBF contro Nicola Cristofori di Ferrara (11-2-2, 1 KO), Francesco Grandelli (14-1-1, 2 KO) ) affronta il campione italiano dei pesi piuma Davide Tassi (11-0, 5 KO) per il titolo internazionale IBF dei pesi piuma, Nicholas Esposito (13-0, 5 KO) sfida Tobia Loriga (32-8-3, 6 KO) per Il titolo italiano dei pesi welter, torna Mirko Natalizi (9-0, 6 KO), il forte picchiatore romano dei super-welter, Vincenzo La Femina (6-0, 3 KO) Campano dei pesi welter e Christian Mazzon (4-0, 3 KO) ) aprirà la serata.