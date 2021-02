Boxe: Haney – Linares in trattativa per il 17 Aprile

Secondo quanto riferito, Jorge Linares è in lizza per il prossimo incontro del campione dei pesi leggeri WBC Devin Haney per il 17 aprile. L’Athletic dice che l’ex campione del mondo in tre divisioni Linares (47-5, 29 KO) potrebbe essere il prossimo sfidante per Haney (25-0, 15 KO).

Linares sarebbe un passo avanti rispetto agli avversari che Haney ha combattuto da quando è diventato professionista nel 2015. Linares ha dalla sua una velocità di braccia superiore, la potenza dei pugni e l’esperienza di vantaggio su Haney.

Il padre di Haney, Bill Haney, dice che #3 WBC Linares è in realtà la terza opzione per Devin se non riesce a ottenere Ryan Garcia o Teofimo Lopez. Le possibilità di Devin di combattere il prossimo match contro King Ryan o Teo sono scarse, quindi Linares, 35 anni, è in prima linea.

Haney non è visto come il “vero campione” della WBC. Teofimo è visto come il campione legittimo agli occhi di molti appassionati di boxe a causa del suo possesso del titolo in franchising.

“Linares, abbiamo un immenso rispetto per Linares. È un ex campione del mondo. È un vero combattente; non viene a perdere”.

Linares sarebbe un incontro perfetto se non avessimo Ryan Garcia o Javier Fortuna. Entrambi sono obbligatori.

Bill Haney si sta prendendo in giro se pensa seriamente di avere la possibilità di organizzare una lotta tra Haney e Ryan Garcia o Teofimo con Devin. Entrambi quei combattenti hanno altri interessi in questo momento, e nessuno dei due parla di voler combattere Haney.