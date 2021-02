Boxe: Joshua si proclama campione “undisputed”

Anthony Joshua lancia un messaggio a Tyson Fury, sarà lui il campione dei pesi massimi “Undisputed” nel 2021 quando si incontreranno per il loro incontro di unificazione. Secondo Joshua (24-1, 22 KO) è chiaro che lui è un combattente migliore di Fury (30- 0-1, 21 KO), e la vittoria sarà sua quando i due si incontreranno finalmente tra quattro o cinque mesi.

Il promotore di Matchroom Boxing Eddie Hearn prevede una vittoria di Joshua su Fury. Hearn ha analizzato lo stile di Fury ed è fiducioso che Joshua lo fermerà.

È comprensibile il motivo per cui Hearn vede Joshua sconfiggere Fury, dato che il suo stile è completamente sbagliato per il 6’9″ Fury. La combinazione di pugni che Joshua esegue renderà difficile a Fury evitare i suoi colpi senza essere tagliato quasi immediatamente.

Fury è eccellente con i colpi sulla lunga distanza, ma è facile da colpire quando i suoi avversari sono vicini a lui nel modo in cui Joshua è capace di fare.

Fury potrebbe aver perso la sua chance di battere Joshua per il lungo stop dopo la sua ultima battaglia contro Deontay Wilder nel febbraio 2020. Dopo quella lotta, Fury, 32 anni, è stato visto come invincibile.

All’epoca, molti fan pensavano che una vittoria per lui su AJ fosse una conclusione scontata, ma ora le cose sono cambiate. Fury è inattivo, sembra arrugginito, grasso e sembra più un ex combattente in pensione.

Si ha la sensazione che Fury abbia vissuto fino in fondo della sua grande vittoria su Wilder e abbia tolto il piede dall’acceleratore come ha fatto dopo la sua vittoria contro Wladimir Klitschko.