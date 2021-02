Boxe: King Ry insiste, O Pacquiao o Gervonta Davis

“È una lotta che le persone non vorranno perdere”, ha detto Ryan Garcia a Little Giant Boxing sul match tra lui e Pacquiao. “È una lotta monumentale, ci sono solo due incontri che voglio, Gervonta o Manny.

“Non combatto nessuno a meno che non siano quei due. Non mi importa di nessun altro; Voglio che sia davvero chiaro. Non voglio combattere con nessun altro oltre a Manny Pacquiao o Gervonta Davis. Se mi dici qualsiasi altra persona, dico di no “, ha detto Ryan.

Ryan Garcia fa i capricci, il 22 enne non torna sui propri passi, le uniche possibilità di combattere a suo dire sono Manny Pacquiao o Gervonta Davis. Lo stesso campione WBC Devin Haney non è, a dire del giovane pugile, un incontro adatto, sarebbe secondo le sue parole, un passo indietro nella sua carriera.

Dopo aver provocato la risposta di Davis, Ryan ha cambiato idea e si è messo sulle tracce del campione filippino, perdendo così la possibilità di incontrare Tank.

Il match con Manny non sembra però essere possibile, lo stesso boss della Golden Boy, Oscar de la Hoya, ha dichiarato che non c’è stata nessuna discussione ne trattativa con Pacquiao.

Ma Ryan non demorde: “Pacquiao, ti rispetto, ti onoro, ma dobbiamo combattere”, ha detto Ryan.

A questo punto sembra infantile il comportamento di Garcia ad impuntarsi a voler combattere per forza contro uno di questi due, la sua carriera non può bloccarsi perchè non ha l’incontro che vuole.

Il match più logico sarebbe contro Devin Haney, un avversario più che rispettoso essendo uno dei 4 re della categoria.