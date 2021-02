Boxe: Manny Pacquiao chiede 40 MLN di dollari per battersi contro Terence Crawford

Il ritorno sul ring di Manny Pacquiao, caldamente spinto da Bob Arum negli ultimi mesi, ha un costo decisamente importante.

La leggenda filippina chiede infatti ben 40 MLN di dollari per scontrarsi con Terence Crawford con una suddivisione della borsa di 75 – 25.

La cifra è enorme e il promoter Bob Arum dovrà faticare per trovare i soldi. Il paese che più degli altri potrebbe ospitare l’evento e che quindi potrebbe pagare una parte del budget è l’arabia saudita.

Da parte di Terence Crawford l’offerta è generosa, sarebbe uno degli ingaggi più alti mai ricevuti per il pugile statunitense, in più porterebbe la sua borsa più in alto nel caso di match contro Errol Spence Jr.

Inoltre se Crawford dovesse battere Pac Man, in un eventuale rivincita la sua borsa lieviterebbe ulteriormente a 15-20 MLN.

Molti si chiedono se la richiesta del filippino non sia esagerata, fatta apposta per evitare lo statunitense, in realtà la richiesta sembrerebbe essere molto seria, nel 2015 per il match contro Floyd Mayweather Jr. Manny ha incassato presumibilmente 100 MLN di dollari. In questo caso i 40 chiesti per Crawford non sembrerebbero così eccessivi.

Il ritorno in termini di acquisti PPV c’è, il pubblico segue sempre moltissimo gli incontri di Pacquiao e questo potrebbe essere un motivo per convincere Bob Arum ad assecondare la richiesta.

D’altronde però, si sa che ogni contrattazione inizia dall’alto per ottenere poi la cifra voluta, quindi probabilmente ci sarà un margine di trattativa da parte di Manny.

Senza ombra di dubbio il rientro sul ring di una leggenda vivente del pugilato come Pacquiao (all’alba dei 42 anni) merita di essere valutata corrrettamente.