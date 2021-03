Boxe: Marvin Hagler, le parole della moglie

La morte di Marvin Hagler è stata una doccia fredda per tutti gli appassionati di pugilato, The Marvellous è stato un campione amato e rispettato sia dentro che fuori del ring, le sue gesta sportive hanno lasciato il segno nella boxe degli anni 70-80, la moglie, Kay, ha così commentato la triste dipartita: “Vorrei parlare con il cuore a tutti voi. Chiedo scusa se il mio inglese non è corretto, ma spero che tutti capiscano il momento difficile. Dopo 31 anni, l’amore della mia vita se n’è andato e la mia vita senza di lui non ha più senso, ma lo sento accanto a me anche adesso e mi sta dicendo di non arrendermi e di essere forte per lui.

Grazie per il vostro amore. Lui amava così tanto le persone, era felice quando leggeva i vostri commenti, era una persona speciale, la persona più bella che avessi mai incontrato in tutta la mia vita. Sono stata l’unica persona a lui vicina fino all’ultimo minuto e io sono l’unica che sa come siano andate le cose. Nemmeno la sua famiglia conosce tutti i dettagli e NON accetto di leggere chi commenta stupidamente senza sapere veramente cosa sia successo. Di sicuro non è stato il vaccino a causare la sua morte. Il mio amore se n’è andato via in pace con il suo solito sorriso e ora non è il momento di dire sciocchezze.

Marvin odiava i funerali e quindi non ci saranno funerali o celebrazioni in chiesa. Avrebbe voluto essere ricordato con un sorriso, ma sarei felice se ognuno di voi potesse accendere una candela per lui. Tuttavia c’è qualcosa di speciale che farò perché era nei suoi desideri e sarete informati al momento giusto: ho solo bisogno di tempo.

Grazie a tutti per il vostro amore