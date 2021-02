Boxe: nei leggeri Lopez si prepara a difendere il titolo

Il terremoto dovuto alla sconfitta di sua maestà Vasily Lomachenko ad opera di Teofimo Lopez si è fatta sentire. Il supercampione Loma sembrava inarrestabile con il suo mix di classe e potenza, ma ha dovuto arrendersi di fronte al giovane (classe 1997) pugile nativo americano, di Brooklyn, ma figlio di emigranti dell’Honduras, che in un match difficile è riuscito a unificare le cinture di campione del mondo.

Spetta a Lopez adesso confermare quanto di buono fatto fino ad ora e dimostrare che la vittoria contro quello che era il re indiscusso della categoria non è stata frutto del caso.

A questo proposito capita a fagiolo la difesa del titolo IBF contro George Kambosos Jr. (19-0, 10 KO) che ha ottenuto il privilegio di ambire al titolo massimo dopo aver sconfitto Lee Selby.

I rispettivi team stanno cercando l’intesa per effettuare il match, in un primo momento la sede più opportuna, in virtù della situazione Covid pareva essere l’Australia, ma dopo che la stessa ha emanato restrizioni dovute alla pandemia si è dovuto cercare un altra meta e gli indizi sembrano portare a New York.

Lopez ha più volte dichiarato di voler incontrare Devin Haney titolare della cintura WBC ma al momento è necessario difendere il titolo IBF.

Nelle intenzioni del pugile americano c’è sicuramente il salto di categoria in virtù anche del fisico monumentale per un peso leggero ma che, forse, è difficile mantenere in quella categoria.

La sfida dovrebbe tenersi a intorno a Maggio, quando il pugile si sarà ristabilito completamente dall’operazione alla caviglia che ha subito dopo il match con Lomachenko.