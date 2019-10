Boxe-office: come da previsioni Joker sbanca i cinema

“Lo strepitoso successo di Joker dimostra che il pubblico italiano e mondiale accoglie con entusiasmo film che segnano un’evoluzione contemporanea del mondo dei supereroi. Siamo molto fieri di aver potuto distribuire questo splendido film, che non a caso è stato insignito del Leone d’Oro a Venezia”.

E’ ovviamente raggiante la president & managing director di Warner Bros Entertaniment Italia, Barbara Salabè, commentando l’exploit del Jocker targato Todd Phillips, che nei primi 4 giorni di proiezioni nelle sale cinematografiche italiane ha ‘incantato’ ben 900mila spettatori.

Incentratata sull’eccezionale interpretazione di Joaquin Phoenix – degnamente ‘spalleggiato’ da un ottimo De Niro – oltre al Leone d’Oro (aspettando poi gli Oscar), nei paesi dove è uscita, la pellicola ha già totalizzato qualcosa come 234 milioni di incasso.

Un successo indiscutibile ma ‘sulla carta’ non del tutto prevedibile. Perché val la pena sottolineare che ‘l’approfondimento’ del personaggio, l’idea di decontestualizzarlo dalla saga di Batman per farne una precisa storia a se stante, trae origine dall’inarrivabile ‘caratterizzazione’ (o addirittura ‘transfert’), del grandissimo Heath Andrew Ledger – scomparso nel 2008 – capace di far vibrare l’anima di questo genio incompreso, ‘costretto’ da una società che non perdona le diversità a virare nel crimine o, per certi aspetti, in un improbabile ‘riscatto’. Dunque standing ovation per Joaquin Phoenix, riuscito a ‘traghettare’ l’introspezione di Joker, conferendogli la giusta e meritata attenzione.

Il primo film italiano è al V posto

Tornando al box office relativo a quest’ultimo week-end, diciamo che i dati non tradiscono le aspettative, ‘collocando’ ciascuna pellicola in proporzione al pubblico direttamente interessato. Ecco quindi Tarantino ed il suo ‘C’era una volta a… Hollywood’, che ha fruttato altri 911.249 euro, seguito dalla prima new-entry: ‘Il piccolo Yeti’ (778.388 euro). Quindi ‘Ad Astra’ (411.473 euro) a precedere il primo dei film italiani di questa settimana, al quinto posto, ‘Tuttapposto’ (376.299 euro). Resiste sempre l’inossidabile Rambo, con il suo ‘Last Blood’ (317.292 euro), davanti al ‘Luca Argentero da Vinci’ in ‘Io, Leonardo’ (288.660 euro). Ottavo posto ancora per un film rivolto ai più piccoli, ‘Dora e la città perduta’ (233.437 euro), che fa scalare ‘Yesterday’ 194.206 euro), mentre al decimo posto irrompe Max Giusti con ‘Appena un minuto’ (149.440 euro), che segna i debutto alla regia dell’ex ‘solito idiota’ Francesco Mandelli.

Max