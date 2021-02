Boxe: Ryan Garcia incontrerà Haney?

Giovedì, il promotore di Devin Haney, Eddie Hearn, è intervenuto in un intervista a Ryan Garcia chiedendo di organizzare una sfida tra i due campioni. Hearn ha detto a Ryan che se non riesce a ottenere i grandi match che vuole contro Gervonta ‘Tank’ Davis o Manny Pacquiao, deve affrontare Haney.

In risposta, Ryan ha detto a Hearn che non è assolutamente interessato ad affrontare il campione dei pesi leggeri WBC Haney (25-0, 15 KO) perché non ha combattuto con nessuno di rilevante durante la sua carriera, e non si è dimostrato valido quando avrebbe dovuto.

Ryan dice che il suo prossimo avversario sarà annunciato presto, ma non dice chi avrà di fronte. Avrebbe dovuto essere Tank Davis, ma poi Ryan si è allontanato stupidamente da quella lotta perché pensava che avrebbe ottenuto un mega-incontro contro Pacquiao. Ora che quella lotta non avverrà, Ryan è senza avversario. Tank dice che Ryan dovrà mettersi in riga, il che significa che è tornato al punto di partenza, senza opzioni per un big match a meno che non voglia combattere contro Haney.

Se Ryan finirà per combattere Javier Fortuna, sarà visto dai fan come un evitare Haney perché non sarebbe un gran match. Fortuna non porta nessuna cintura a 135 libbre e non è un pugile molto popolare.