Boxe: Teofimo Lopez, “affronterò i migliori dopo la difesa obbligatoria”

Teofimo Lopez, il pugile che recentemente ha detronizzato il supercampione Vasily Lomachenko ha annunciato che combatterà contro i migliori della categoria dei pesi leggeri, ma prima deve assolvere la difesa obbligatoria della cintura IBF contro George Kambosos Jr.

I fans del pugilato non sembrano molto d’accordo con questa scelta, non considerano Kambosos un top fighhter e vorrebbero vedere Lopez contro uno dei magnifici 4, ovvero, Devin Haney, Gervonta Davis o Ryan Garcia.

I maligni sostengono che Teofimo stia usando la difesa obbligatoria in IBF come scusa per un match facile.

“Seguirò questi ragazzi dopo la difesa IBF”, ha detto Teofimo a Fighthype quando gli è stato chiesto quando combatterà contro Haney, Ryan Garcia e Tank Davis. “Nel frattempo, lasciali combattere, lascia che si divertano”.

Kambosos jr ha un record di 19 vittorie di cui 10 per KO, sulla carta sembrerebbe un avversario valido, in realtà vedendo i suoi match gli avversari più forti che ha incontrato sono Mickey Bey, Lee Selby, Rey Perez. L’evento ha l’impressione di essere più un occasione per vincere una borsa facile, ma mai sottovalutare l’avversario.

“Ora la concentrazione è tutta su Kambosos Jr. Sto pensando a questo match; Sarò a 135 libbre per tutto il tempo che vorrò”.

“Starò a 135 libbre fino a quando non vedrò il vincitore tra Ramirez e Taylor, dopo andrò contro questi ragazzi a 140 lbs”.