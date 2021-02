Boxe: Teofimo Lopez lascia la Top Rank dopo un offerta clamorosa di Triller

Teofimo Lopez saluta i suoi promotori della Top Rank e accoglie la Triller dopo che la società ha presentato un’offerta vincente di 6,02 milioni di dollari per la borsa per la sua difesa obbligatoria contro George Kambosos Jr.

L’indiscusso campione dei pesi leggeri Teofimo (16-0, 12 KO) insiste che Top Rank gli ha mancato di rispetto offrendogli il suo contratto minimo di 1,25 milioni di dollari e poi arrivando ultimo con un’offerta di $ 2,32 milioni di borsa.

Teofimo si è dilungato sul valore della sua persona e delle sue capacità, che non è del tutto preciso. Precisando che non era tanto la sua battaglia con Kambosos a valere 6 milioni di dollari.

Quello era il caso di una società che pagava molto più del dovuto per un combattimento che probabilmente non avrebbe fatto numeri enormi se fosse stato mostrato su ESPN.

“Il mio team Lopez e la Takeover, sappiamo quanto valiamo, e ovviamente c’era un grande margine, un grande divario nell’offerta di borsa”, ha detto Teofimo parlando al Pug and Copp Boxing Show di Triller che ha vinto l’asta di Giovedi.

“Ovviamente, Triller conosce il mio valore, e per Top Rank, è stato un brutto risveglio. Adoro ESPN per la piattaforma che hanno realizzato per me e il mio team. Immagino che i Top Rank siano testardi su questo “, ha detto Teofimo.

Triller ha chiaramente strapagato l’asta per il match con Kambosos e la cifra messa a disposizione non rispecchia il vero valore della sfida, ma probabilmente avevano bisogno di un fighter popolare per le loro strategie future.