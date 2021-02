Boxe: Valdez abbatte Berchelt ed è il nuovo campione dei pesi super piuma

Oscar Valdez e Miguel Berchelt hanno promesso uno scontro tutto messicano che entrerà negli annali. E così è stato. Valdez ha sconfitto Berchelt con un gancio sinistro alla fine del decimo round vincendo il titolo mondiale dei pesi super piuma WBC di Berchelt, che stava facendo la sua settima difesa del titolo. Il gancio ha accartocciato Berchelt, che è caduto a faccia in giù sulla tela, e l’arbitro Russell Mora ha immediatamente interrotto la lotta.

Berchelt (38-2, 34 KO) è stato gravemente ferito e atterrato nel quarto round, ma si è stabilizzato e ha continuato a fare pressione su Valdez (29-0, 23 KO) durante i round centrali. Valdez ha ribaltato la situazione ancora una volta nel nono con un atterramento, e con il 10 ° round ha finito il match.

Valdez ha detto: “Non c’è niente di meglio nella vita che dimostrare che le persone si sbagliano. Ho una lista di persone che hanno dubitato di me. I miei idoli dubitavano di me. Gli analisti di boxe dubitavano di me. Hanno detto che Berchelt mi avrebbe messo fuori combattimento. Ho un messaggio per tutti: non lasciare che nessuno ti dica cosa puoi e non puoi fare.

“Voglio portare a casa questa cintura e ne sono felice. Qualsiasi campione là fuori … Ho sentito che Shakur Stevenson vuole combattere. Facciamolo. Voglio solo continuare a lottare e dare ai fan quello che vogliono “.