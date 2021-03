Boxe: vittoria facile per Canelo su Yildirim

Canelo Alvarez ha vinto facilmente il suo match contro l’avversario obbligatorio Avni Yildrim fermandolo al terzo round sabato sera all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.

La sfida non era degna di un match da prima fila, ma Canelo ha il potere delle star di attirare anche chi di boxe se ne interessa saltuariamente.

Qualsiasi fan sfegatato di boxe saprebbe che Yildrim non avrebbe dovuto dividere il ring con Canelo, soprattutto dopo aver perso il suo precedente incontro. Ciò dovrebbe attirare l’attenzione su come gli organismi sanzionatori scelgano quali combattimenti debbano essere obbligatori.

Meglio ancora, se la boxe vuole riportare passione alla boxe, allora dovrebbero rendere obbligatoria la difesa tra il pugile n. 1 e n. 2 in ogni categoria ogni anno. Yildrim non figurava nei primi 10 o nei primi 15 combattenti dei super medi quando Canelo lo ha battuto, quindi come ha ottenuto la sfida? Gli analisti di boxe chiamano Canelo il re del pound for pound, che è curioso se si tiene conto del curriculum di Canelo nei suoi ultimi 5 combattimenti.

Se la classifica pound for pound fosse basata sulla bravura degli avversari, ciò metterebbe Errol Spence Jr. al primo posto. Spence ha combattuto probabilmente il miglior gruppo di combattenti in un pacchetto di 5 incontri rispetto a chiunque altro nella boxe.