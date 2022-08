Bper aderisce a Garanzia SupportItalia di Sace, in arrivo aiuti a imprese

(Adnkronos) –

Il Gruppo Bper annuncia l’adesione a Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia. I finanziamenti, a condizioni agevolate, devono avere durata massima di 8 anni. La garanzia potrà essere concessa entro il 31 dicembre 2022 nel rispetto delle modalità previste dal Decreto Aiuti, permettendo così alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi.

Commentando la decisione il Vice Direttore Generale Vicario di Bper Banca, Stefano Rossetti, sottolinea come “il Gruppo conferma il suo ruolo di supporto al tessuto imprenditoriale italiano, in uno scenario economico che necessita di interventi concreti per alleviare le conseguenze negative derivanti dal conflitto in corso in Europa Orientale. Bper e Sace collaborano attivamente da diversi anni nella concessione di finanziamenti alle imprese, e questo rapporto si rafforza con l’adesione al nuovo strumento Garanzia SupportItalia”.

Per Giammarco Boccia, Head of Corporate Finance e Canali Indiretti di SACE “la nostra missione è supportare le aziende e il Sistema Paese, anche e soprattutto nelle fasi di crisi come quella che stiamo attraversando”.