Bper, Montani: “Orgogliosi per miglior semestre di sempre”

(Adnkronos) – “Siamo soddisfatti e particolarmente orgogliosi per quello che è stato il miglior semestre di sempre”. Lo sottolinea l’ad di Bper Banca Piero Luigi Montani, introducendo la call sui risultati dei primi sei mesi 2023, che hanno visto un utile netto di periodo pari a 704,6 milioni. Un semestre “da incorniciare con risultati difficilmente ripetibili nella seconda metà dell’anno”, aggiunge Montani, ringraziando la rete per quanto ottenuto in un momento “non facile”.

“L’attività operativa in crescita, la qualità del credito migliora e sul piano industriale – lo dico con serenità e orgoglio – siamo in anticipo rispetto alle nostre prospettive”. Sottolinea l’ad di BPER Banca. “L’andamento dei margini di interesse ci ha privilegiato – riconosce – ma il piano ha già sprigionato i suoi effetti in maniera completa e anticipata”. Quanto alla revisione al rialzo della guidance “non abbiamo sensazioni che ci possano essere problemi” aggiunge per questo “contrariamente al passato le abbiamo messe per iscritto”.

Ed ancora:

“Prevediamo di poter dare un pay-out fra il 35 e il 40%, questo è l’obiettivo che ci proponiamo”. Infine gli stress test condotti a livello europeo anche per Bper “sono andati bene” e dopo i risultati “non abbiamo avuto nessuna indicazione dalla Bce”. Lo sottolinea l’ad di BPER Banca Piero Luigi Montani, ricordando come nello scenario avverso il CET1 ratio fully loaded nel 2025 risulterebbe pari al 7,89%, con un calo di 415 punti base rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2022. Un calo che Montani attribuisce a “una regola strana della Bce che ci ha penalizzato”: l’attuale livello del 14% – ribadisce – “è molto positivo e pensiamo che sia un buon livello per sostenere lo sviluppo della banca”.