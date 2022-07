Brad Pitt: “Non riconosco i volti, nessuno mi crede”

(Adnkronos) – Non riconosce i volti che vede. In un’intervista a GQ, Brad Pitt torna a parlare di un problema che ha, soprattutto nelle occasioni sociali: fatica a ricordare le persone nuove, a riconoscere i loro volti. La star di Hollywood non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale, ma pensa di soffrire di una condizione specifica si legge nell’intervista: la prosopagnosia, un’incapacità di riconoscere i volti delle persone, altrimenti nota come cecità facciale. “Nessuno mi crede – dice – Voglio conoscere un’altra persona” che soffre dello stesso disturbo.