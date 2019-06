Brancaccino Teatro Ragazzi: la stagione 2019/2020

Premessa la programmazione della prossima stagione del più capiente Teatro Brancaccio (del quale scriviamo in un altro articolo), è interessante scoprire anche ciò che andrà ad offrire il Brancaccino Teatro Ragazzi per la stagione che inizierà verso l’autunno. Arrivato al suo settimo anno di programmazione, esclusivamente dedicata all’infanzia dai 2 ai 10 anni d’età, anche quest’anno la linea artistica che abbiamo seguito è quella che trova nel linguaggio poetico e nella bellezza il suo fine.

Il Brancaccinoed i 100 anni di Rodari

Tra l’altro, val la pena sottolinearlo, in questa stagione teatrale si festeggerà il centenario della nascita di un grande scrittore: Gianni Rodari.

Per questo motivo, spiega ancora il ‘patron’, Alessandro Longombardi, “abbiamo scelto ‘Tre bottoni e la casa con le ruote‘, la nuova produzione della compagnia sarda Cada Die Teatro che, ispirandosi appunto al celebre racconto ‘La casa di Tre bottoni’ di Rodari, ci racconta una storia di ospitalità ed accoglienza.

Quest’anno inoltre festeggeremo il Natale con la compagnia siciliana Garraffo TeatroTerra che porterà in scena ‘Buon Natale, Signor Lupo!‘, un nuovo progetto a cura di Dario Garofalo e Flavia Gallo, una divertente e poetica storia dove al simpatico Franco Lupo, che proprio non ama il Natale, verrà recapitata una lettera che lo aiuterà a riscoprire il senso profondo di questa festa così antica.

Il carnevale al Brancaccino sarà scaldato dal circo contemporaneo: i Nani Rossi, divertente compagnia circense toscana, porteranno sul palco del Brancaccino ‘Cocktail fantasia‘, due buffi camerieri pasticcioni che ne combineranno di tutti i colori.

A marzo incontreremo i ‘Sogni Bambini‘ della compagnia Ferruccio Filipazzi che per il quarto anno consecutivo accompagnerà i bambini nei suoi viaggi. In un’atmosfera onirica, con le bellissime scenografie di Marco Muzzolon, si racconterà con dolcezza e poesia di sogni sognati e di sogni immaginati: ‘…quando si è obbligati a stare in casa, perché c’è brutto tempo o si è ammalati e non si può giocare all’aperto…’. Gli inizi di aprile chiuderanno la stagione e vedranno il debutto nazionale della romana Compagnia TeatroViola che porterà in scena: ‘Parlami Terra‘, un dolce dialogo tra Gaia e Madre Terra che ci racconta l’importanza di rimanere in armonia con la Natura. La compagnia, che ci ha abituato all’utilizzo della musica dal vivo come parte integrante e narrativa, vedrà in scena l’attrice Federica Migliotti e il musicista Mauro Remiddi.

‘Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini‘. Lo diceva Dante Alighieri. E prenderci cura dei bambini è ciò che sappiamo fare meglio”.

Per info ed anticipazioni, consigliamo di visitare il sito del Brancaccino teatro ragazzi. brancaccinoragazzi@teatrobrancaccio.it

Max