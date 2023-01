Brasile, “cibo e bus gratis”: i messaggi social che anticipavano assalto

(Adnkronos) – ”Acqua, caffè, pranzo e cena: tutto gratis”. Così come anche i mezzi di trasporto, ”autobus gratuiti”. Sono solo alcuni delle decine di messaggi che sono stati condivisi per tutta la scorsa settimana su Telegram dai sostenitori dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro e che sembrano anticipare l’assalto di ieri ai palazzi del governo brasiliano a Brasilia. Ma non solo: in altri messaggi i fedelissimi Bolsonaro hanno chiesto agli “hacker e agli esperti informatici” di “invadere tutti i sistemi governativi”, mentre agli uomini armati è stato chiesto di “proteggere i patrioti”. Su questa linea, hanno anche invitato i riservisti dei “militari e della polizia” a “condividere esperienze tattiche e a svolgere un ruolo di guida per il sequestro di Brasilia e del suo governo fasullo”.

Alla vigilia dell’assalto, sabato dunque, un utente di Telegram ha condiviso un video nel quale si vedono edifici governativi e con la didascalia che recita: ”Domani è il giorno. A proposito, d’ora in poi le emozioni saranno forti”. In un altro messaggio si legge che ”il colpo di stato non è del presidente Bolsonaro. Il golpe non è delle Forze Armate. Il colpo di stato è del popolo brasiliano e sarà fatale”.