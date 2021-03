Brasile, la Corte Suprema annulla le condanne di Lula, l’ex presidente può tornare in campo nel 2022

Alla fine, dopo anni di vicende giudiziarie e un Paese spaccato a metà, Luiz Inacio Lula da Silva potrà tornare in campo e ricandidarsi nel 2022. La Corte Suprema ha annullato i quattro processi in cui l’ex presidente (dal 2002 al 2011) è stato condannato a 10 anni in primo grado, diciassette in appello, nell’ambito dell’inchiesta Lava Jato, la tangentopoli di Curitiba. Per tali condanne il leader della sinistra brasiliana, amato od odiato a seconda dei casi, ha trascorso 580 giorni in carcere. Secondo i giudici della Corte Suprema, il Tribunale che lo ha giudicato non era competente. “Con la decisione, sono state dichiarate nulle tutte le sentenze emesse dalla 13/a sezione federale di Curitiba e gli atti saranno trasmessi al tribunale del Distretto federale”, si legge in una nota della Corte. Per Lula, che si è sempre dichiarato innocente e vittima di una persecuzione politica da parte di Sergio Moro, giudice dell’operazione Lava Jato prima e ministro della Giustizia sotto Bolsonaro poi (dimessosi ad aprile 2020), sono stati ripristinati i diritti politici.