Brescia-Milan, probabile formazione e chi schierare al fantacalcio

Il Milan è reduce dal miglior momento della sua stagione, non a caso ha collezionato due vittorie consecutive in campionato (3 se si considera la Coppa Italia) e con il Brescia vuole allungare la striscia positiva che darebbe senza dubbio uno slancio importante in vista della seconda parte di stagione durante la quale la società rossonera vorrà senza dubbio tentare di scalare posizioni.

Per riuscirci dovrà senza dubbio trovare continuità di risultati, già a partire dalla complicata trasferta di Brescia. Le Rondinelle, infatti, vengono dal pareggio casalingo con il Cagliari in cui hanno dimostrato però di essere in un buon momento di forma. Soprattutto Torregrossa, che con la doppietta segnata è stato il vero dominatore del match.

Brescia-Milan, consigli per il fantacalcio

Il Brescia per la gara con il Milan dovrà fare a meno di Balotelli, espulso nella gara con il Cagliari e costretto a rimanere fuori per due giornate. L’attacco sarà quindi guidato da Torregrossa e Donnarumma. Il Milan invece cambierà poco o nulla rispetto alla gara con l’Udinese vinta con la doppietta di Rebic, che dovrebbe partire dalla panchina.

Nonostante questo Rebic rimane uno dei consigliati per il fantacalcio, perché se lo avete in rosa è arrivato il momento di schierarlo. Non si può non citare ovviamente Ibra, che va messo in ogni situazione. Torregrossa dopo la doppietta si può schierare, così come Tonali, centrocampista dal futuro radioso che incanta a Brescia.