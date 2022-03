(Adnkronos) – Nella serata di ieri, in località Paline del comune di Borno in provincia di Brescia, è stato ritrovato un cadavere, sezionato e occultato in alcuni sacchi di plastica nera. Non è stata effettuata l’identificazione per le pessime condizioni del corpo. Non si sa il sesso, né si sanno le cause della morte. Non è stato inoltre stabilito il periodo del decesso né quando è stato occultato il corpo. Indagini in corso da parte dei carabinieri.