Brescia, ufficiale Balotelli: tifosi in coda per l’abbonamento

Il Brescia era impegnato in una partita di Coppa Italia mentre sul proprio sito annunciava uno dei colpi più importanti della sua storia. Le Rondinelle hanno infatti ufficializzato l’arrivo di Mario Balotelli dal Nizza: per l’attaccante classe ‘90 si tratta di un ritorno a casa. Super Mario è infatti nato a Brescia, città che ha lasciato per lanciare la sua carriera.

Il club ha annunciato così l’arrivo di Balotelli: “Mario torna a casa. Il calciatore ha firmato con il Club biancoazzurro un contratto pluriennale – si legge nel comunicato -. Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall’entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Domani, 19 Agosto, l’attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45”.

Balotelli, in fila per l’abbonamento

Il ritorno in Serie A ha infiammato la piazza del Brescia, l’arrivo di Balotelli ha lanciato la bomba per esplodere l’entusiasmo. Sono 9000 gli abbonamenti venduti per la prossima stagione, saranno sicuramente di più dopo l’arrivo di Super Mario.

In mattinata infatti un capannello di persone si era già radunato davanti la Curva Nord per sottoscrivere il proprio abbonamento. Il Brescia ora fa sul serio, e con l’arrivo di Balotelli tutto è possibile.