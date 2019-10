Brexit, Elisabetta: “chi ha contribuito all’economia ha il diritto di rimanere”

“Un accordo è possibile ed è possibile questo mese, perfino questa settimana. Ma ancora non ci siamo. Bisogna essere cauti, non è una cosa semplice”. Non ha tutti i torti Coveney il quale, pur essendosi mostrato possibilista alla vigilia della riunione dei ministri degli Esteri Ue in Lussemburgo, sa bene che tutto passa attraverso il confine che determina il suolo irlandese. E se da una parte l’esecutivo capitanato da Boris Johnson continua a lavorare affinché l’uscita del Regno Unito si realizzi entro il 31 ottobre, determinando i rapporti con la Ue attraverso “il libero scambio”, il ministro degli esteri irlandese, Simon Coveney, continua a sottolineare che un accordo sulla Brexit è ancora possibile.

Nel frattempo c’è però da segnalare l’interessante passaggio dell’intervento che la Regina Elisabetta ha tenuto a Westminster, nel Parlamento, dove ha tenuto a sottolineare che “dopo la Brexit i cittadini europei che hanno contribuito all’economia britannica avranno il diritto di rimanere“.

Max