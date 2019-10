Brexit: Regno Unito e Ue hanno trovato l’accordo

“E’ stato trovato un accordo sul ritiro ordinato e sul futuro rapporto con il Regno Unito. Il risultato è il frutto di un lavoro intenso, e l’accordo permette di apportare certezza giuridica ovunque la Brexit porta incertezza“, ha detto, citando in particolare i cittadini europei residenti nel Regno Unito che sono stati la nostra priorità”.

E’ stato Michel Barnier (nella foto), negoziatore Ue per la Brexit, a darne annuncio da Bruxelles nel corso di una conferenza stampa. Una notizia preceduta poco prima dal Twitter dal Premier britannico che ‘cinguettato’: “Ora il Parlamento dovrebbe concludere la Brexit sabato, così possiamo passare ad altre priorità come il costo della vita, il servizio sanitario nazionale, i crimini violenti e il nostri ambiente”, un accordo, ha aggiunto Boris Johnson, che ci permette finalmente “di riprendere il controllo”

Tuttavia il Dup ha subito tenuto a far sapere che da parte degli Unionisti nordirlandesi non c’è stato alcun appoggio ai fini della trattativa: “Leggete la nostra dichiarazione. Non è cambiata”, affermano in riferimento a temi (come la mancanza di chiarezza sull’Iva, il consenso, e le dogane), che non avrebbero permesso loro di ‘benedire’ questo accordo.

Si definisce invece ‘soddisfatto’ Juncker, presidente della Commissione europea, che ha parlato “di un accordo equo ed equilibrato per l’Ue ed il Regno Unito. E’ la testimonianza del nostro impegno a trovare soluzioni. Dove c’è la volontà, c’è un accordo, ce lo abbiamo. Raccomando al Consiglio europeo di sostenere questo accordo” ha aggiunto ancora Juncker, che ha poi scritto a Tusk – presidente del Consiglio Europeo – “Credo che sia arrivato veramente il momento di completare il processo di ritiro e muovere il più velocemente possibile verso i negoziati per la futura partnership tra l’Unione Europea e il Regno Unito”. Una ‘raccomandazione’ che precede l’atteso vertice dei 27, chiamato ad approvare l’accordo raggiunto.

Max