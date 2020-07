Briatore attacca il governo e il web si scatena: il motivo

“Non hanno mai lavorato un’ora nella loro vita. Non hanno mai chiesto un mutuo alle banche, non sono mai andati a negoziare con i sindacati”. Così Flavio Briatore, nel corso della trasmissione Stasera Italia, ha attaccato il governo. Reo, secondo l’imprenditore, di aver al comando persone che non sanno cosa sia la vita.

“Non hanno idea della vita reale. Vivono in una bolla, fra di loro se la scrivono e se la contano. Tutta gente senza esperienza… esperienza zero. Tutti ragazzini che non hanno mai fatto un cavolo”, rincara la dose il team manager di Formula 1. Un discorso che non è andato giù a popolo di internet, che soprattutto su Twitter, ha avuto da ridire su quanto affermato da Briatore.

Briatore, gli attacchi via social

Lui sì che capisce i problemi reali del paese #Briatore pic.twitter.com/F7y5wgI7sI — Lori Fimiani (@lori_fimi) July 27, 2020

“Lui sì che capisce i problemi reali del paese”, scrive ironicamente un utente su Twitter con la foto di Briatore in barca e ad un party a fare da sfondo. E il numero di commenti di questo tipo è in aumento. Non sembra quindi andato giù l’attacco al governo da parte dell’imprenditore, che nella puntata di Stasera Italia ha utilizzato parole dirette, senza troppi fronzoli.

“Non hanno mai lavorato un’ora nella loro vita – ha detto ieri sera l’imprenditore – Non hanno mai chiesto un mutuo alle banche, non sono mai andati a negoziare con i sindacati. Siamo tutti terrorizzati. Sono mesi che promettono miliardi. Io credo che sia tutta propaganda. Abbiamo avuto il nostro primo ministro che da due, tre, quattro mesi doveva inondare gli italiani”.

Ha poi concluso: “Non ha inondato nessuno, la cassa integrazione l’hanno pagata le aziende. Il problema vero è che loro sul turismo non hanno intenzione di investire. Non si rendono conto che bisogna farlo e io non capisco perché non lo capiscano”, ha dichiarato Briatore a Stasera Italia prima di diventare di tendenza su Twitter.