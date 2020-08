Ci sarebbe una svolta importante in relazione al caso relativo a Flavio Briatore che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe contratto il virus covid-19. “Covid? Ho solo una prostatite”: è lo stesso Briatore a dichiararlo, negando così con fermezza quanto era stato detto fino ad ora.

Briatore: “Covid? Ho solo una prostatite”: le parole dell’imprenditore

“Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato“. Nello stesso contesto in cui si inseguono le voci di una infezione da coronavirus, è lo stesso Flavio Briatore a dare rassicurazioni sulle condizioni in una telefonata al Corriere della Sera.

Con una voce “sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie”, si evince dal commento il giornale, l’imprenditore chiarisce che “intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo“. E a chi dice che sia positivo ironizza: “Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…”.

In relazione ai sintomi, dichiara di avere “un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto”. Insomma, un nuovo capitolo della saga di Briatore dopo le note vicende del suo Billionaire, e il ricovero delle scorse ore che era stato, fino a poco fa, attribuito proprio al coronavirus.